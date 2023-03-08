Beyaz Saray’dan kaçırılan 4 ABD’liyle ilgili açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Meksika’da kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2’sinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

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Kirby, sanal olarak düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meksika’da kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2'sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kirby, “Bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.” dedi.

Kirby, ABD'nin Meksikalı yetkililerle “kaçırılma olayının” detayları ve ABD'li vatandaşların ülkeye dönüşü hakkında birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Şu anda en acil endişemiz, saldırıdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sağ salim geri dönmesi, sağlığı ve sıhhatidir.” diye konuştu.

ABD birimlerine “bu korkunç olaya hızlı tepki verdikleri ve Meksika makamlarıyla devam eden işbirlikleri için” teşekkür eden Kirby, “ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar, nerede ve hangi koşullar altında meydana gelirse gelsin kabul edilemez. Ve bu olay adaletin yerini bulmasını sağlamak için Meksika hükümeti ile yakın bir şekilde çalışacağız.” ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 3 Mart’ta 4 ABD vatandaşının, Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçtikten kısa bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğrayarak kaçırıldığını duyurmuştu.

FBI ÖDÜL KOYDU

Kaçırılan 4 Amerikalının bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için FBI 50 bin dolarlık ödül koymuştu.

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador da olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Elimizdeki bilgilere göre, bu kişiler ilaç almak için Meksika’ya geçti. Bir grupla aralarında arbede oldu ve (Meksikalı) grup, onları alıkoydu. Hükümet olay üzerine çalışıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Her gün çok sayıda Amerikalı, ABD’nin sınır bölgelerinden başta insülin olmak üzere ülkede oldukça pahalı ilaçları temin etmek üzere Meksika’ya geçiyor. Hastane ve sigorta masraflarının da oldukça pahalı olduğu ABD’de vatandaşların tedavi olmak üzere sınırı geçtiği biliniyor. (AA)