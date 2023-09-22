Biden: Abrams tankları haftaya Ukrayna’da

ABD Başkanı Joe Biden, Abrams tanklarının Ukrayna'ya ilk teslimatının önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, “Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” dedi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eşi Olena Zelenska’yı Beyaz Saray’da ağırladı. Liderler, ikili ve heyetler arası görüşmeleri sonrası kameraların karşısına geçti.

İNSANİ YARDIMA DEVAM

Ukrayna halkının gösterdiği cesareti öven Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ve NATO’yu yıkabileceğine dair görüşlerinde yanıldığını söyledi. Biden, müttefikler ve ortaklarıyla birlikte ABD’nin, Ukrayna’ya topraklarını geri alması için askeri desteğin yanı sıra insani yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

RUSYA İRAN VE KUZEY KOREDEN SİLAH ALIYOR

Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyan, adil ve kalıcı bir barışı destekledikleri mesajını yineleyen Biden, Rusya’nın barışa engel olduğunu ve istese savaşı bugün bitirebileceğini kaydetti. Biden, bunun yerine Rusya’nın, İran ve Kuzey Kore’den daha fazla silah almanın peşinde olduğunu savundu.

325 MİLYON DOLARLIK YENİ YARDIM

ABD’nin Ukrayna’ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran Biden, paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini bildirdi. Biden, “Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” dedi.

HAVA SAVUNMAYA ODAKLANDIK

Ukrayna’nın hava savunma yeteneklerini de güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Biden, bu kapsamda ilave ekipman sağlayacaklarından bahsetti. Ukrayna’nın geleceği kapsamında reform ve finansman desteği de sağlayacaklarını anlatan Biden, bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

TAHIL İHRACATI ELE ALINDI

Zelenskiy de ABD’ye yardımlarından dolayı teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ukrayna’nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi, kış döneminde hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve tahıl ihracatı gibi konularda belirli adımlar üzerinde anlaştıklarını bildiren Zelenskiy, barış formülü üzerinde de çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ÖNCE PENTAGON İLE GÖRÜŞTÜ

Bu görüşmeden önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir araya gelmişti. Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, günlük basın toplantısında, ikili görüşmeye dair bilgi verdi. Ryder, “Harika bir görüşme gerçekleştirdi” dedi. Görüşmede, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı güvenlik yardımlarına ilişkin güncel bilgilerin ele alındığını aktaran Ryder, Ukrayna’nın uzun vadedeki ihtiyaçlarının da değerlendirildiğini ifade etti. Ryder, Bakan Austin’in, Ukrayna liderine ihtiyaç duydukları şeye sahip olmasını sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmaya devam etme konusunda kişisel taahhüdünü verdiğini aktardı.