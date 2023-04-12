Biden, Belfast’ta Sunak’la bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden, Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25. yıl dönümünde Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sunak, Biden’la görüşmesinin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, anlaşmanın 25. yılında ABD Başkanı’nı Belfast’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anlaşmanın, Kuzey İrlanda’yı bugünkü sağlam konumuna dönüştürdüğünü belirten Sunak, “Odak noktam, buradaki ve İngiltere genelindeki insanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmek” ifadesini kullandı.

BIDEN: HER ADIMDA YANINIZDAYIZ

ABD Başkanı Biden da görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Belfast’ta bulunmaktan ve Kuzey İrlanda’ya barış ve refah getiren anlaşmanın 25. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Biden, “Kuzey İrlanda’nın muazzam potansiyelini ortaya çıkarmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.

Hayırlı Cuma Anlaşması’nın ne kadar zor kazanılmış bir barış olduğunun bazen unutulduğuna işaret eden Biden, anlaşmanın dünyanın siyasi ağırlığını değiştirdiğini vurguladı.

ABD Başkanı, “Kuzey İrlanda halkının şunu bilmesini istiyorum; yolun her adımında yanınızdaydık ve hala da öyleyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI’NIN 25. YIL DÖNÜMÜ

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası’ndan İngiltere’nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960’lı yıllardan 1998’e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere’yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne oldu.

40 yıla yayılan ve “Sorunlar” diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Ada ancak 1998’de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda’da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşıldı.

“Belfast Anlaşması” olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda’da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Biden ve Trump'ın evinden çıkan "gizli belgeler" incelenecek

İlginizi Çekebilir Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi terör alarmı! Mezarlıkta bombalar bulundu