Biden, Birliğin Durumu konuşması yapan en yaşlı ABD Başkanı oldu

ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu" hitabını yapan en yaşlı başkan olarak tarihe geçti.

Sozcu.com.tr

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Başkanlık dönemindeki ikinci “Birliğin Durumu” konuşmasını yapan 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan tarihinde bu konuşmayı yapan en yaşlı başkan olarak tarihe geçti.

Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ortak oturumunda ikinci kez, bir yıllık icraatı ve gelecek politika planlarını anlattığı “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. Biden’ın arkasındaki kürsüde, oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy yan yana oturdu.

80 yaşındaki Başkan Biden, Amerikan tarihinde “Birliğin Durumu” konuşmasını yapan en yaşlı başkan olarak tarihe geçti. Biden, bu kez, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmesi nedeniyle bölünmüş bir Kongre’ye hitap etti.

Araştırma şirketi Gallup tarafından yapılan ankete göre, 20 Ocak 2022’den 19 Ocak 2023’e kadarki görevinin ikinci yılında halkın devleti yönetme şekline yüzde 41 oranında onay verdiği Biden’ın konuşmasında, ekonomi, yüksek sağlık harcamaları, vergiler, Covid-19 salgını, güney sınırındaki göç sorunu, silahlanma yasası gibi iç politikada gündemi meşgul eden meseleler öne çıktı.

Biden, dış politikada ise geçen hafta ABD hava sahasında gezinen ve ardından ABD ordusunca vurularak düşürülen “casus balonun” sahibi Çin ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı konularını ele aldı.

İÇ POLİTİKADA BİRLİK VURGUSU

Konuşmasına Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’yi tebrik ederek başlayan Biden, Cumhuriyetçi milletvekillerine seslenerek “birlikte çalışma” vurgusu yaptı. Başkan, “Son Kongrede birlikte çalışabildiysek, bu yeni Kongre’de de birlikte çalışmamamız için hiçbir neden yok.” dedi.

Ülkesi için vizyonunun “ulusa ruhunu yeniden kazandırmak” olduğunu söyleyen Biden, orta sınıfı güçlendirmek ve ülkeyi birleştirmenin önemini vurguladı. Biden, başkanlığı süresince iki partinin de onay verdiği 300 kadar yasa çıkardığını aktardı.

“Amerika’nın hikayesi, bir ilerleme ve dayanıklılık hikayesidir.” diyen Biden, iki yıl önce ekonominin sarsıldığını ancak başkanlığı döneminde 12 milyon yeni istihdam yaratılarak ekonomide ilerleme kaydedildiğini söyledi. Biden, Kovid-19 salgınının da artık hayatı etkilemediğini belirterek, iyileşen ekonomi ile Amerika’yı yeniden inşa ettiklerini kaydetti.

6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını da anımsatan Biden, “Demokrasimiz iç savaştan bu yana en büyük tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bugün, yara almış olsa da demokrasimiz boyun eğmedi ve yıkılmadı.” ifadesini kullandı. (AA)

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