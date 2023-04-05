Biden, Çin ziyareti öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'i ziyaret edecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştu.

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Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın bugün Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, “​​​​​Liderler, Cumhurbaşkanı Macron’un Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaklaşan seyahatini ele aldı. Ayrıca, Rusya’nın devam eden saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya olan kararlı desteklerini yinelediler.” ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray, Biden’ın bugün ayrıca İngiltere Kralı 3. Charles ile de görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, iki ülke ve halkları arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapan Biden’ın, Kral Charles’ı, yaklaşan taç giyme töreninden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Eşi Jill Biden’ın ABD adına törene katılmayı dört gözle beklediğini anlatan Biden’ın, Kral ile ileri bir tarihte İngiltere’de bir araya gelmeyi istediğini aktardığı kaydedildi. (AA)

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