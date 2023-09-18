Abone Ol

Biden duyurdu: Yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Joe Biden, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile İran İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Yayınlanma: 18:06 - 18 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Biden duyurdu: Yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Biden konuşmasında İran'da 5 ABD vatandaşının serbest bırakılmasına da değindi. Vatandaşların “nihayet ülkelerine döndüğünü” ifade eden Biden Güney Kore, İsviçre, Umman ve Katar'a bu süreçte oynadıkları rol dolayısıyla teşekkür etti.

Umman Sultanı Haitham bin Tarık ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'a özel olarak teşekkür eden ABD Başkanı, iki ismin İran ile yapılan esir takası anlaşmasının kolaylaştırılmasını sağladıklarını belirtti.

ABD, en son olarak Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı yaklaşık 150 hedefle ilgili yaptırım kararı almıştı. Listede beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşı da bulunuyordu.

AB'den İran'a yeni yaptırımİlginizi ÇekebilirAB'den İran'a yeni yaptırımİran'la 6 milyar dolarlık esir takası ABD'de tartışma yarattıİlginizi Çekebilirİran'la 6 milyar dolarlık esir takası ABD'de tartışma yarattıABD'de Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı sonrasında açıklama: Endişe etmiyoruzİlginizi ÇekebilirABD'de Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı sonrasında açıklama: Endişe etmiyoruz
ABD Cumhurbaşkanı İran Joe Biden
X Reklam