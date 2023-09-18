Biden duyurdu: Yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Joe Biden, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile İran İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Biden konuşmasında İran'da 5 ABD vatandaşının serbest bırakılmasına da değindi. Vatandaşların “nihayet ülkelerine döndüğünü” ifade eden Biden Güney Kore, İsviçre, Umman ve Katar'a bu süreçte oynadıkları rol dolayısıyla teşekkür etti.

Umman Sultanı Haitham bin Tarık ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'a özel olarak teşekkür eden ABD Başkanı, iki ismin İran ile yapılan esir takası anlaşmasının kolaylaştırılmasını sağladıklarını belirtti.

ABD, en son olarak Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı yaklaşık 150 hedefle ilgili yaptırım kararı almıştı. Listede beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşı da bulunuyordu.

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