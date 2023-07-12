Biden, Erdoğan’ı nasıl ikna etti? CNN aylardır süren görüşmelerin arka planını yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vilnius zirvesinde aylardır sürdürdüğü İsveç’in NATO üyeliğine yönelik itirazından vazgeçmesi, ABD basınında “Biden yönetiminin en büyük diplomatik başarılarından biri” olarak yorumlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in askeri ittifaka katılmasına yeşil ışık yakması, ABD basınında da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

CNN International, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi İsveç'in NATO üyeliği konusunda ikna etme çabalarının ve F-16 satışı sürecinin arka planıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Biden yönetiminin NATO zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesi için aylardır Türkiye'ye baskıyı artırdığını ve kapalı kapılar ardında diplomasi yürüttüğünü aktaran televizyon kanalı, F-16 pazarlıklarının da görüşmelerde önemli bir gündem olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'yle sağlanan anlaşmanın “Biden yönetiminin en büyük diplomatik başarılarından biri” olarak nitelendiği haberde, yönetimin ABD'li Senatör Bob Menendez gibi Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan isimleri yumuşatmak için de çaba harcadığı belirtildi. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, Erdoğan'ın bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le NATO zirvesi kapsamında yaptığı görüşmenin ABD'de F-16 satışına karşı sesleri durdurmasının umulduğunu kaydetti.

‘MEKİK DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜLDÜ’



Litvanya’da dün ABD Başkanı Biden ile görüşen Erdoğan, “Bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz” demiş, Biden da Erdoğan’a İsveç konusunda teşekkür etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Türkiye’nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının “ABD’nin ve NATO’nun çıkarına olduğunu” belirtmişti.

ABD'li yetkililerin İsveç'in NATO üyeliği için perde arkasında uzun süredir Türkiye'yle görüşmeler yürüttüğü kaydedilen haberde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Klake'in aylardır Türkiye ve ABD arasında mekik dokuduğu ifade edildi. Kaynaklar, Flake'in, şimdi MİT Başkanı olan eski Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ı ABD'li Kongre üyelerine tanıtmak ve İsveç'in üyeliği konusunda Türkiye'ye mesaj göndermek için birkaç defa Washington'da temaslarda bulunduğunu aktardı.

TÜRKİYE’YE UYARI MEKTUBU

Flake'in yanı sıra ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis'in de ABD'li Kongre üyeleriyle Türkiye ve Yunanistan'a savaş uçağı satışı için görüşmeler yürüttüğü belirtildi. CNN, ayrıca ABD'li 28 senatörün de İsveç NATO'ya üye olmadıkça F-16 satışını onaylamayacakları yönünde bir mektubu Türkiye'ye gönderdiğini de yazdı.

ABD Dışişleri'nden üst düzey bir isim, Dışişleri Bakanı Blinken'ın da konuyu birçok defa ABD'li Kongre üyeleriyle görüştüğünü, NATO zirvesi öncesi üç defa Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ı aradığını söyledi.

Biden geçen hafta CNN'den Fareed Zakaria'ya verdiği mülakatta, İsveç'in NATO üyeliği için çaba harcadığını ancak henüz anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir Türkiye karşıtı senatörden son çırpınışlar: Kritik görüşme sonrasında konuştu

İlginizi Çekebilir Wall Street Journal, Erdoğan'ın Avrupa hamlesini analiz etti: Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları...

İlginizi Çekebilir Türkiye-İsveç-NATO toplantısı Avrupa basınında