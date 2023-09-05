Biden, İsrail Büyükelçiliği için adayını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Hazine Bakanı Jacob J. Lew'ü, İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Lew, Barack Obama'nın ABD Başkanlığı döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapmıştı.
Beyaz Saray, Biden'ın İsrail Büyükelçiliği adayı hakkında yazılı açıklama yaptı. Buna göre Jacob J. Lew, İsrail Büyükelçiliği için aday gösterildi.
Açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Lew’ün, devlet kadrolarında çok sayıda görev aldığına işaret edildi.
Lew’ün halihazırda Lindsay Goldberg LLC şirketinin yönetici ortağı olduğu aktarılan açıklamada, adayın aynı zamanda Columbia Üniversitesi'nde ziyaretçi profesör olarak görev yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, Lew’ün Harvard Üniversitesi'nde lisans, Georgetown Üniversitesinde ise hukuk eğitimini tamamladığı bilgisi paylaşıldı.
Biden’ın İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Lew’ün aynı zamanda ABD-İsrail Milli Kütüphanesinin eş başkanı olduğu aktarıldı.
SENATODAN ONAY GEREKİYOR
Lew’ün atanması için ABD Senatosu'NUN onayı gerekiyor. Onay alması halinde, Lew, temmuz ayında İsrail’den ayrılan eski İsrail Büyükelçisi Tom Nides’in halefi olacak.
Ortodoks Yahudilerinden olan 67 yaşındaki Lew, İbranice de biliyor. Lew, ABD’deki Yahudi toplumuyla yakın ilişkileriyle tanınıyor. (AA)