Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile 18 Temmuz'da Beyaz Saray'da görüşecek.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden’ın 18 Temmuz’da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u Beyaz Saray’da ağırlayacağını bildirdi.

“İsrail, 75. yılını kutlarken ziyaret, kalıcı ortaklığımızı ve dostluğumuzu vurgulayacaktır.” ifadesini kullanan Jean-Pierre, ziyaret kapsamında Joe Biden’ın, ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını da yeniden teyit edeceğini aktardı.

Jean-Pierre, liderlerin, İsrail’in bölgesel entegrasyonunu derinleştirme konusu ile daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu oluşturma fırsatlarını ele alacağını kaydetti.

BIDEN’IN GÜNDEMİNDE FİLİSTİN DE VAR

Biden’ın görüşmede ortak demokratik değerlerin önemini vurgulayacağını belirten Jean-Pierre, “(Başkan Biden), Filistinliler ve İsrailliler için eşit derecede özgürlük, refah ve güvenlik tedbirlerini ilerletmenin yollarını görüşecek.” dedi.

Biden ve Herzog’un, “Rusya’nın İran ile derinleşen askeri ilişkisi ve İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı tutumunu” da masaya yatıracaklarını ifade etti.

Isaac Herzog’un 18-19 Temmuz’da temaslarda bulunmak ve Kongre’nin ortak bir oturumuna hitap etmek için Washington’da olacağını kaydeden Jean-Pierre, 19 Temmuz’da ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geleceği bilgisini paylaştı. (AA)

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