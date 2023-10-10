Biden: İsrail’in neye ihtiyacı varsa vermeye hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e Demir Kubbe savunma sistemiyle ilgili destekte bulunacaklarını açıkladı. ABD Başkanı, “Biz İsrail'in yanında duruyoruz. Onların neye ihtiyacı varsa vermeye hazırız” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, çatışma başladıklarından beri İsrail ile olduklarını vurguladı ve “Caydırıcılığımızı artırmak için uçak gemimizi gönderdik” dedi.

Ekibinin İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduğunu bildiren Biden, “Onlara mermi sağlayacağız. Demir Kubbe için destekte bulunacağız. Şehirlerini ve vatandaşlarını koruması için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.

ABD'de polisin Yahudi vatandaşları güven altına almak için çalışma yaptığını bildiren Biden, “ABD’de nefrete yer yok. Yahudilere karşı yok, Müslümanlara karşı da yok, hiçbir kimseye karşı yok. Terörü reddediyoruz. Bu kötülüğü reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

14 ABD'Lİ ÖLDÜ 20'Sİ KAYIP

Biden'ın verdiği bilgiye göre İsrail'de 14 ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Beyaz Saray da kayıp ABD'li sayısını en az 20 olarak açıkladı.

HERZOG'DAN TEŞEKKÜR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Biden'ın açıklamalarının ardından sosyal medya platformu X'te bir teşekkür mesajı paylaştı.

Herzog, Biden'ı da mesajına etiketleyerek şunları yazdı:

“Tüm İsrail halkı adına teşekkür ederim Joe Biden. Bir kez daha İsrail'in ve Yahudilerin dostu olduğunu gösterdiniz. Gerçekten minnettarız.”