Biden, striptizciden olan 7. torununu ilan etti

Daha önce oğlu Hunter Biden’ın bir striptizciyle ilişkisinden olan 4 yaşındaki torununu kabul etmemesi nedeniyle sert eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, 7'nci torunu Navy’yi ilk kez kamuoyuna açıkladı ve onun için en iyisini istediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, çıplak kadınlarla çekilen görüntüleriyle gündem olan oğlu Hunter Biden'dan 7’nci torunu olduğunu ilk defa kamuoyuna açıkladı.

Vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili hakkında dava açılan Hunter Biden’ın, striptizci Lunden Roberts'dan bir kızı olduğu haberleri daha önce gündeme gelmişti. Bu durumu ilk defa kabul eden Başkan Biden, 4 yaşındaki torunu Navy’nin “siyasi bir konu olmadığını” söyledi.

Eşi Jill Biden ile birlikte Navy dahil tüm torunları için en iyisini istediklerini belirten Biden, “Oğlumuz Hunter ve Navy’nin annesi Lunden, kızları için en iyi olan bir ilişkiyi geliştirmek için birlikte çalışıyorlar ve gelecekte mümkün olduğunca gizliliklerini koruyacaklar” dedi. Joe Biden, “Bu siyasi bir konu değil, ailevi bir mesele” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİLER YERDEN YERE VURUYORDU

Daha önce çocuğun babası olduğunu reddeden Hunter Biden ve Lunden Roberts, geçen ay Arkansas mahkemesinde, küçük kız için yapılan velayet davasında anlaşmaya varmıştı.

Cumhuriyetçiler, bir süredir Başkan Biden’ı, Navy’yi halka açık konuşmalarında torunu olarak saymaması nedeniyle eleştiriyordu. Cumhuriyetçilerin başkan adaylarından Florida Valisi Ron DeSantis, ebeveyn haklarıyla ilgili yaptığı bir konuşmada, “Neden Arkansas’taki torununla vakit geçirmezsin veya çocuklarınla ilgilenmeye başlamadan önce onun varlığını kabul etmezsin?” demişti.

Biden, nisan ayında “Çocuğunu İşe Götürme Günü”nde “6 torunum var. Onları çok seviyorum. Her biriyle her gün konuşuyorum. Şaka değil. Aslında aramaları az önce bitirdim” diye konuşmuştu.

MAHKEMEDE ANLAŞTILAR

Olaylarla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, velayet davasının çok çekişmeli geçtiğini söyleyerek “Navy’nin ebeveynleri arasında oldukça çekişmeli yasal süreçler yaşandı. Büyükanne ve büyükbaba olarak Bidenlar Hunter’ın yolunu takip ediyor” dedi.

Mahkemede varılan anlaşmaya göre Hunter Biden, Navy 18 yaşına gelene kadar belirli bir miktar çocuk desteği ödemeyi kabul etti ve üniversite eğitimi için fon sağlayacak. Lunden Roberts ise Navy’nin soyadını Biden yapma talebini geri çekti.

Hunter Biden’ın şimdiki ve eski eşinden 4 çocuğu daha var.

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