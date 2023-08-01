Biden, Trump’ın bir kararını daha iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, Trump döneminde Alabama’ya taşınması için karar alınan ABD Uzay Komutanlığı merkezinin kalıcı olarak Colorado’da kalmasına karar verdi.

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Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğünden yapılan açıklamada, Biden'ın üst düzey askeri liderlerle yaptığı kapsamlı değerlendirme sonucunda ABD Uzay Komutanlığı karargahının kalıcı yeri olarak Colorado Springs’i seçtiğini Savunma Bakanlığı’na bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Uzay Komutanlığı Karargahının Colorado Springs’te bulunmasının, kritik bir dönemde ulus için uzay alanında en yüksek hazırlığı garanti ettiği kaydedilerek, “Bu ayrıca, saldırganlıkları caydırmak ve ulusal çıkarları savunmak için komutanlığın askeri uzay gücünü çok alanlı küresel operasyonlara yönelik en etkili şekilde planlama, yürütme ve entegresini sağlayacaktır.” ifadesi yer aldı.

BIDEN’I İKNA ETTİ

ABD medyasında yer alan değerlendirmelerde ise Uzay Komutanlığı lideri General James Dickinson'ın Biden'ı karargahın Colorado'da kalması için ikna ettiği, öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığının ise karargahın kalıcı olarak Alabama'nın Huntsville kentine taşınması taraftarı olduğu belirtildi.

Biden'in Çin ile uzay alanında rekabet edebilmek için Colorado Springs'te kalmanın uzun dönemde daha faydalı olacağına inandığı bildirildi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2019'da kurulan ABD Uzay Komutanlığı Karargahı için geçici olarak Colorado seçilmişti. Trump, başkanlığının son günlerinde karargahın Alabama'ya taşınması konusunda karar almıştı.

Siyasi gözlemciler, Biden yönetiminden yetkililerin kararda herhangi bir siyasi kriterin bulunmadığını savunmasına rağmen, Colorado'nun Demokrat, Alabama'nın Cumhuriyetçi eyalet olmasının Biden'ın nihai kararında etkili olmuş olabileceğine de işaret ediyor. (AA)

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