Biden ve Trump birbirini suçladı

ABD'de Joe Biden yönetimi, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazayla ilgili eski Başkan Donald Trump yönetimini ve Kongre'deki Cumhuriyetçileri suçladı. Trump ise, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazasıyla ilgili Joe Biden yönetiminin ilk başta gerekli adımları atmadığını savundu.

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, USA Today’e yaptığı açıklamada, Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat’ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazayla ilgili eski ABD Başkanı Trump idaresini ve Kongre’deki Cumhuriyetçileri sorumlu tuttu.

Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri ve Trump idaresindeki yetkililerin, eski Başkan Barack Obama yönetimi zamanında alınan demir yolu güvenliğine ilişkin koruma önlemleri ve Çevre Koruma Ajansının (EPA) kaza sonrası oluşan kimyasal madde sızıntılarını hızla kontrol altına alma konusundaki yetkilerini yürürlükten kaldırmak üzere demir yolu şirketleriyle lobicilik yaptıklarını söyleyen Bates, bu nedenle East Palestine bölgesi sakinlerinden özür dilemeleri gerektiğini belirtti.

Bates, Cumhuriyetçiler ve Trump idaresinin, daha etkin tren frenleri sistemleriyle ilgili gerekli düzenlemelerin kaldırılmasına zemin hazırladığını öne sürdü. Sözcü Yardımcısı ayrıca, geçen yıl, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin çoğunun içme suyunu koruma konusundaki çalışmaları engellemek istediklerini kaydetti.

Cumhuriyetçilerin demir yolu şirketlerine verdikleri tavizlerden vazgeçtiklerini kanıtlamanın tek yolu olduğunu dile getiren Bates, bunun, Obama dönemindeki düzenlemeleri yeniden devreye sokmak ve demir yolu şirketlerinin neden olduğu çevre kirliliği karşısında daha fazla para cezası ödemelerini sağlamak ile EPA’yı uygun teçhizatla donatmak konusunda birlikte çalışmaktan geçtiğini aktardı.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

2024 seçimlerine aday olan Trump, başında “Make America great again” (Amerika’yı yeniden büyük yap) yazılı şapkasıyla, zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat’ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret etti.

Biden yönetimi ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) bölgeye ilk başta federal yardımların gönderilmesi için mevcut durumun uygun kriterleri karşılamadığını söylemelerini “garip” bulduğunu vurgulayan Trump, bu kararı eleştirdi.

Trump, “Buraya geleceğimi söylediğimde ise tavırlarını değiştirdiler.” diyerek, bölge sakinlerinin ve görevli personelin yanında oldukları mesajını verdi. Diğer taraftan Trump, Norfolk Southern demir yolu şirketinin de görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, “Biden dahil tüm siyasilerin buraya gelmesini canıgönülden diliyorum.” dedi.

Trump ayrıca, bölge sakinlerine binlerce şişe temiz, kendi markası olan “Trump suyu” getirdiklerini söyledi.

OHIO’DA ZEHİRLİ KİMYASAL TAŞIYAN TRENİN RAYDAN ÇIKTIĞI KAZA

ABD’nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat’ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.

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