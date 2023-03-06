Biden “vermeyeceğiz” demişti: F-16’larla ilgili dikkat çekici gelişme

ABD Başkanı Joe Biden’ın katıldığı televizyon programında Ukrayna’ya F-16 gönderilmeyeceğini ve Ukrayna’nın bunu istemediğini belirtmesine rağmen ABD'li yetkililer Ukraynalı iki pilotun askeri uçak simülatörü eğitimi için Arizona’da olduklarını belirtti.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD’nin Ukrayna’ya F-16 verip vermeyeceği tartışması devam ederken, belirsizlik sürüyor…

ABD Başkanı Joe Biden’ın katıldığı bir TV programında Ukrayna’ya F-16 gönderilmeyeceğini açıklamasından sonra ABD Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri bu eğitimle Ukraynalı pilotların daha etkili olacaklarını ve kendi yeteneklerini geliştirmeleri için tavsiyeler alacaklarını söyledi. Arizona'daki etkinliğin Ukraynalı ve Amerikalı personel arasında ilişkileri geliştireceği Ukraynalı pilotların Amerika Hava Kuvvetleri'nin nasıl operasyon yaptığını gözlemlemeleri açısından fırsat olacağını da kaydetti.

Yetkililer F-16'ların Ukrayna'ya sağlanacağıyla ilgili yeni bir gelişme olmadığını da vurgularken Washington ise Ukrayna'ya savaş uçağı ya da pilotlarca uzaktan kullanılan gelişmiş insansız hava araçlarını tedarik edip etmeyeceğine ilişkin sessizliğini koruyor.

Savunma Bakanlığı'ndan Colin Kahl Temsilciler Meclisi komisyonunda yaptığı açıklamada Amerika'nın F-16'larla ilgili olarak Ukraynalıları eğitmeye başlamadığını söylemişti.

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