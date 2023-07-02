Abone Ol

Biden, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkesindeki genel seçimleri yeniden kazanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i tebrik ettiği bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Biden, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i tebrik etti

Beyaz Saraydan paylaşılan bilgi notunda, “Başkan Joe Biden, yeniden seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.” ifadesine yer verildi.

Görüşmede liderlerin, NATO müttefikleri olarak “güçlü savunma ortaklığı, ekonomik ilişkileri derinleştirme çabaları ve iki halkın kalıcı bağları” dahil iki ülke arasındaki “yakın ilişkilerin” altını çizdikleri belirtildi.

Biden ve Miçotakis’in “Ege’de istikrarın sağlanması da dahil olmak üzere tüm ortak önceliklere ilişkin” yakın işbirliğini sürdürme sözü verdikleri kaydedildi. (AA)

Miçotakis: Göçmen sorunu için AB Türkiye'ye yardım edebilirİlginizi ÇekebilirMiçotakis: Göçmen sorunu için AB Türkiye'ye yardım edebilirCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştüİlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştüSeçimin galibi Miçotakis yeniden başbakan olduİlginizi ÇekebilirSeçimin galibi Miçotakis yeniden başbakan oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam