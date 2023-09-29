Biden’a yönelik azil soruşturmasının ilk oturumu yapıldı

ABD Temsilciler Meclisi’nde Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin düzenlenen ilk oturumda, Cumhuriyetçiler başta oğul Hunter Biden olmak üzere Biden ailesinin Ukrayna, Çin ve Romanya merkezli iş ilişkileri ile "yolsuzluğa" karıştığı iddialarını gündeme getirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden hakkında yürütülen azil soruşturmasının ilk oturumu gerçekleştirildi. Oturum, ABD Temsilciler Meclisinde Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi tarafından düzenlendi. 6 saatten fazla süren oturumda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

CUMHURİYETÇİLERİN İDDİALARI

Cumhuriyetçi üyeler, Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde “görevini kötüye kullanarak” başta oğlu Hunter Biden olmak üzere aile üyelerinin yabancıları da içeren iş ilişkilerinde imtiyaz elde ettiği iddialarına odaklandı. Demokratlar ise iddiaların “temelsiz” olduğunu savundu ve Cumhuriyetçileri gündemi işgal etmekle suçladı.

Cumhuriyetçiler, Biden’ın yine aynı dönemde, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kapsamında soruşturma altında olan Rumen uyruklu biriyle işbirliği yapan oğlu Hunter Biden’ın bu kişiden para aldığı iddiasını da gündeme getirdi. Demokratlar, bu iddiaların da temelsiz olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı James Comer, Biden’ın oğlu Hunter Biden ve kardeşi James Biden’ın banka kayıtlarıyla ilgili Kongre’ye bilgi verilmesi için emir çıkaracağını bildirdi.

AZİL SÜRECİ NASIL YÜRÜYECEK?

ABD Anayasası, başkanın yargılanması ve suçlu bulunması durumunda görevden alınmasına izin veriyor.

Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturması dosyası hazırlandıktan sonra, dosya Senato’ya gönderiliyor. Senato’da azil yargılaması yapılıyor. Senato’da 100 sandalyeli Senato’nun üçte ikisinin (en az 67 üyenin) yargılanan ABD başkanını suçlu bulması durumunda başkan görevinden azlediliyor.

Temsilciler Meclisi’nde Biden’ın azil soruşturması dosyasının geçmesi ihtimali yüksek görünüyor. Ancak Senato’da Demokratların avantajlı olduğu belirtiliyor. (AA)