Abone Ol

Biden’dan Cumhuriyetçilerle çalışma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilen Kevin McCarthy'i tebrik ederek, projelerini hayata geçirmek için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis ile işbirliği içinde çalışma çağrısı yaptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Biden’dan Cumhuriyetçilerle çalışma çağrısı

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikan halkı, liderlerinden ülkenin ihtiyaçlarını her şeyin üzerinde tutmasını bekliyor ve şimdi yapmamız gereken de bu.” ifadesini kullandı.

8 Kasım’da yapılan ara seçimlerin sonucunda Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmelerinin ardından Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Biden, ekonomi, ulusal güvenlik, sağlık sistemi gibi hususlarda hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projelerde beraber çalışma çağrısında bulundu.

BİDEN’DAN TEBRİK

Biden, açıklamasında ayrıca ABD Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilen McCarthy’i tebrik etti.

ABD Kongresinde Senatoda çoğunluk hala Demokratlarda olsa da Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi ve meclis başkanının Cumhuriyetçi bir milletvekili olması, Biden yönetimini, en çok zorlayacak konuların başında geliyor.

ABD Başkanı Biden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladıİlginizi ÇekebilirABD Başkanı Biden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladıBiden Erdoğan'ı çağırmamıştı: Kritik mini-zirve hakkında çarpıcı yorumİlginizi ÇekebilirBiden Erdoğan'ı çağırmamıştı: Kritik mini-zirve hakkında çarpıcı yorum
X Reklam