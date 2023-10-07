Biden’dan İsrail açıklaması: Desteğimiz kaya gibi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin arasında yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada Tel Aviv'e destek verdiklerini yineledi. Desteklerinin "kaya gibi" olduğunu bildiren Biden, "ABD İsrail’in yanındadır. Onları her zaman kollayacağız. Vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu yardıma sahip olmalarını sağlayacağız" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yanında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek, İsrail'e yönelik saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, “Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır” dedi.

Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, “Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor” ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail arasında askeri, istihbarat ve diplomatik düzeyde temasların sürdüğünü kaydeden Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.

BIDEN-NETAHYAHU GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden bugün ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Netanyahu’yu telefonla arayan Biden, ABD’nin İsrail’in yanında yer aldığını ve Tel Aviv’in kendini savunma hakkını desteklediğini söylemişti.

Netanyahu’nun da Biden’a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, “İsrail’in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu” dile getirdiği aktarıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın, “ABD, İsrail’e düşman olan ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışan herhangi bir tarafa karşı da uyarıda bulunuyor” ifadesine yer verilmişti.