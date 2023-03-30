Biden’dan Netanyahu’ya gözdağı: ‘Güçlü bir özel mesaj gönderdi’

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "güçlü bir özel mesaj" gönderdiği ve Beyaz Saray'ın yargı reformunu askıya almazsa Netanyahu'nun 2. Demokrasi Zirvesi davetinin iptal edilmesini istişare ettiği öne sürüldü.

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ABD merkezli “Axios” internet sitesi, Biden’ın, İsrail genelinde kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesiyle ilgili Netanyahu’ya Beyaz Saray’ın resmi olarak yayımladığı “derin endişe” duyduklarını ifade eden açıklamasından “daha güçlü” bir özel mesaj yolladığını yazdı.

İki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Biden’ın “yargı reformunun durdurulması” yönündeki mesajını ABD’nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides üzerinden, Netanyahu’nun yargı düzenlemesinin ertelendiğine yönelik açıklamasından birkaç saat önce ilettiği ifade edildi.

Haberde, ABD’li yetkilinin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Netanyahu tarafından görevden alınmasının Beyaz Saray’ı “alarma” geçirdiği ve bunun üzerine ABD’nin vereceği tepkiyle ilgili istişarelere başlandığı aktarıldı.

NETANYAHU DÜZENLEMEYİ DURDURMAZSA ZİRVEYE DAVETİ İPTAL EDİLECEK

Buna göre, Netanyahu yargı düzenlemesini durdurmazsa ABD’nin vereceği tepkilerden birinin İsrail Başbakanı’nın 2. Demokrasi Zirvesi’ne olan davetini iptal etmek olduğunu kaydettiği öne sürüldü.

Nihayetinde Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamanın yanı sıra Biden’ın Netanyahu’ya özel mesaj göndermesine karar verildiği ifade edilen haberde, İsrailli bir yetkilinin ise Netanyahu’nun kamuoyuna açıklama yapmasından birkaç saat önce İsrail Başbakanlık Ofisinin, ABD’li Büyükelçi Nides’i yargı düzenlemesinin askıya alınacağı konusunda bilgilendirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden, dün, İsrail’de yaşananlardan endişe duyduğunu belirterek bu konudaki mesajını Netanyahu’ya ülkesinin İsrail’deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söylemişti. Biden, İsrail’in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları ise reddetmişti. (AA)

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