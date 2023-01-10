Biden’ın eski kişisel ofisinde “gizli belgeler” bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde devlete ait gizli belgeler ortaya çıktı. Beyaz Saray, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait “gizli belgeler” bulundu. Biden’ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden’ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi’ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı “gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin” bulunduğunu kaydetti.

BELGELER İNCELENMEYE ALINDI

Belgelerin 2 Kasım 2022’de, “kilitli bir dolapta” bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden’ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti. Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.

TRUMP’I SORUMSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden’ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.

CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden’ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Biden, (eski) Başkan Trump’ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir.”

Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos’ta Trump’ın Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, “Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?” yorumunu yapmıştı.

TRUMP’IN EVİNİ FBI BASMIŞTI

Ulusal Arşivlerden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki evinden Ocak 2022'de 15 kutu belgenin kuruma teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu belgeler arasında en az 700 sayfalık “gizli belgelerin” olduğuna işaret edildi. Ulusal Arşivlerin bu açıklamasının Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadesiyle baskına tepki göstermişti.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Trump’ın özel kasasına girildiği kaydedilmiş, Mar-a-Lago’dan 10'dan fazla kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

ABD Ulusal Arşivleri, 22 Ağustos’ta eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinden ocak ayında kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık “gizli belgenin” olduğunu duyurmuştu. (A.A)