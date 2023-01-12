Biden’ın konutunda yeni “gizli belgeler” bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki konutunda bir dizi yeni "gizli belge" daha bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Biden, bu konuyu çok ciddiye aldığını ve belgelerin Delaware'deki konutunda arabasının da olduğu kilitli bir garajda bulunduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Biden’ın danışmanlarından Richard Sauber, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Biden’ın, 2 Kasım 2022’de Washington’daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi’ndeki ofisinde “gizli” belgelerin bulunmasının ardından, avukatlarının Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA) ve Adalet Bakanlığı ile süreci işbirliği içinde yürüttüklerini belirtti.

Avukatların, daha sonra Biden’ın Wilmington ve Delaware’deki Rehoboth Beach’teki konutlarını da araştırdıklarını aktaran Sauber, Delaware’deki konutunda 2009 ile 2017 arasındaki başkan yardımcılığı döneminden kalma “az sayıda yeni gizli belgelerin” bulunduğunu ifade etti.

Sauber, “gizli” ibaresi taşıyan bu belgelerin Biden’a ait bazı kişisel ve siyasi dokümanların arasında bulunduğunu kaydetti. Belgelerin biri hariç hepsinin Biden’ın Wilmington’daki konutunun garajındaki bir depoda bulunduğunu belirten Sauber, bir sayfalık diğer belgenin ise garajın bitişiğindeki bir odada saklanan materyaller arasından çıktığını ifade etti.

BIDEN’DAN AÇIKLAMA

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Biden, Delaware’deki konutunda da “gizli belgeler” çıkmasına ilişkin, bu konuyu çok ciddiye aldığını, belgelerin Delaware’deki konutunda Corvette marka arabasının da olduğu kilitli bir garajda bulunduğunu kaydetti.

Biden, avukatlarının kişisel kütüphanesinde de az sayıda belge keşfettiklerini belirterek, bu konuda Adalet Bakanlığına derhal haber verdiklerini ve bakanlıkla tam bir işbirliği içinde süreci yürüttüklerini anlattı.

Ayrıca Biden, dün vücudundaki kanser riskli lezyonlar nedeniyle ameliyat olan eşi Jill Biden’ın iyi olduğunu aktardı.

BIDEN’IN OFİSİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Sauber, 9 Ocak’ta, Biden’ın, Penn Biden Merkezi’ndeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022’de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı “gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin” bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin “kilitli bir dolapta” bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden’ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda “şaşırdığını” söyleyerek belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022’de Trump’ın Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, “Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?” yorumunu yapmıştı.

Trump’ı bu konuda eleştiren Biden’ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler Başkan Biden’a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı söz konusu belgelere ilişkin incelemesini sürdürüyor. (AA)