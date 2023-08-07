Biden’ın oğlunun alem yaptığı eskort konuştu: Çok kolay manipüle ettim

ABD Başkanı Joe Biden'ın birçok skandala karışan oğlu Hunter Biden ile ilgili yeni açıklamalar geldi...

Sozcu.com.tr

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ABD’de gündem Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden… Son dönemde uyuşturucu kullanımından, eskortlarla yaptığı alemlere kadar birçok skandalın başrolüne oturan Hunter Biden’ın birlikte olduğu eskortlardan biri ABD medyasına konuştu.

Dizüstü bilgisayarından sızan fotoğraflar, yazışmalar ve belgeler sonrasında birçok skandalı ortaya çıkan Biden’ın bilgisayarında çok sayıda hayat kadını ve eskortun isim, telefon ve diğer bilgilerinin de olduğu belirtildi. Bu eskortlardan biri ise New York Post gazetesine konuştu.

Güvenlik ve kariyer gerekçeleriyle ismini açıklamayan genç kadın, “Biden çok ezik ve çaresizdi. Çok kolay manipüle edilen ve yönlendirilebilen bir köpek yavrusuydu” dedi. Sahne adı olarak Kennedy’i tercih eden genç kadın, “2018 ve 2019 yılları arasında Hunter’la ilişkim vardı ve yaklaşık 20 bin dolar aldım ondan” dedi. O dönemde Biden’ın kendisini birçok ülke ile diplomatik arabuluculuk konumunda göstermeye çalıştığına da dikkat çekildi.

Kennedy, “O bir köpek gibiydi ve nereye çekersem oraya geliyordu. Ben sadece onu yönlendirdim ve o yürüyen bir ATM gibiydi. Onu cinsel ilişkiye girmeden bile yönlendirebildim çünkü güzel ve akıllıyım. Bir balina gördüm ve bundan faydalandım. Ben onunla bir kez cinsel ilişkiye girdim onda da korunuyordum. Diğer uyuşturucu bağımlıları gibi beş para etmezdi” dedi.

Genç kadın, “Hunter’dan daha fazla para alamayınca benim için işe yaramaz oldu” ifadesini kullandı.

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