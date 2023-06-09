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Biden’ın oğlunun hayat kadınıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Son yıllarda adı skandallarla anılan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın binlerce özel fotoğrafı sızdırıldı. Fotoğraflarda Biden hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girerken ve uyuşturucu kullanırken görülüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:42 - 09 Haziran 2023 Güncellenme:
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Biden’ın oğlunun hayat kadınıyla fotoğrafı ortaya çıktı

ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için geri sayım yavaş yavaş başlarken, sağcı platform Marco Polo, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 8864 özel fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fotoğraflarda, Biden’ın kimliği bilinmeyen kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Hazırlanan ayrı bir internet sitesinde Biden’ın uyuşturucu kullandığı ve hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdiği anlar görülüyor. Fotoğraflar, Biden’ın kaybettiği bir dizüstü bilgisayarında kayıtlıydı ve bilgisayarı ele geçirenler bir süredir bu fotoğrafların yayınlanacağına dair açıklamalarda bulunuyordu.

Sızan fotoğraflarda Biden’ın kadınlarla uygunsuz fotoğrafları da yer alıyor.

Paylaşılan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma’da çekildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLARIN ÇOĞU BİLGİSAYARDAN ÇIKTI

Fotoğrafların 7032’sinin Hunter’ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasında, 1832’sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken geri kalanlar da ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu kaydedildi.

Biden’ın birçok ülkede çektirdiği fotoğraflar sızdı.

Hunter Biden’ın avukatları da Kongre’den Marco Polo’nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Biden, Cumhuriyetçilerin Biden ailesine yönelik karalama kampanyası başlattığını dile getirdi.

Biden’ın fotoğrafları ABD’de gündem oldu.

PENİSİNİ SANSÜRLEMEK 2 AY SÜRDÜ

Marco Polo isimli platformu Trump döneminde Beyaz Saray’da çalışan Garrett Ziegler isimli bir adamın kurduğu açıklandı. Ziegler, “Biz kâr amacı gütmeyen bir ifşa araştırma grubuyuz. Eğer Amerikalılar ülkeyi yöneten ailenin iç yüzünü görseler onu seçmezlerdi” dedi.

Ziegler, ele geçirilen fotoğraflarda Hunter Biden’ın cinsel organını sansürlemek için yaklaşık 2 ay harcadığını söyledi.

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