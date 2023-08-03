Biden’ın ‘yaramaz’ oğlu, şimdi de kirasını ödemeden evden kaçtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın çıplak kadınlarla çekilen videolarıyla ve uyuşturucu kullanma alışkanlığıyla sık sık gündeme gelen oğlu Hunter Biden, son olarak kira kriziyle haberlere konu oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden’ın vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili hakkında dava açılan oğlu Hunter Biden’ın başı, bu defa da kira krizi nedeniyle belada. Çıplak kadınlarla çekilen görüntüleriyle de gündem olan Hunter Biden, son olarak bir striptizciyle ilişkisinden olan 4 yaşındaki kızını kabul etmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, 53 yaşındaki Hunter Biden’ın California’da 2021’de ailesiyle taşındığı 4 milyon dolarlık lüks villadan kira ödemeden kaçtığını yazdı. Habere göre Biden ve eşi Melissa Cohen, bebekleri Beau’yla beraber yaşadıkları evi harabeye çevirdikten sonra 80 bin dolarlık kirayı ödemeden evden ayrıldı.

DailyMail.com’a konuşan bir kaynak, Biden çifti için “Berbat kiracılardı. Ev sahibine aylarca kira ödemediler ve evi çok kötü durumda bıraktılar” dedi.

Evin sahibinin ABD’deki ünlü bir fast-food zincirinin kurucularından Jonathan Neman olduğu kaydedildi.

‘KABA VE SAYGISIZLARDI’

Komşular, çifti” saygısız ve kaba” diye niteledi. Biden çiftinin evdeki ses sistemini bozduğunu ve evi çok pis bıraktığını kaydeden semt sakinleri, aylık kirası 25 bin dolar olan evin Hunter Biden ve eşinin bıraktığı hasar giderildikten sonra satıldığını aktardı.

İngiliz gazete, kirasını alamayan ev sahibinin, gündem olmamak için Hunter Biden’a dava açmadığını yazdı.

Hunter ve eşi, evde 6 ay kaldıktan sonra Malibu’ya yerleşmişti.

Son dönemde gündemden düşmeyen Hunter Biden, babasının ismini kullanarak iş yapmakla suçlanıyor. Başkan Joe Biden’ın da oğlunun iş bağlantılarına yardım ettiği ve bu sayede onu iflastan kurtardığı haberleri son dönemde ABD basınında büyük ses getirdi.

ABD Kongresi'nde düzenlenen bir duruşmada oğul Biden'ın iş ortağı Devon Archer, Hunter Biden'ın iş ortaklarıyla toplantılarında babası Joe Biden'ı telefonda hoparlöre aldığını söylemişti.

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