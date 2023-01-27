Biden’ın yeni Özel Kalem Müdürü Jeff Zients olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın görevinden ayrılacağını ve yerine Jeff Zients'in getirileceğini bildirdi.

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ABD Başkanı Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Özel Kalem Müdürü Klain’ı üniversite yıllarından beri tanıdığını belirterek, başkan seçildiğinde siyasi deneyiminden dolayı onu özel kalem müdürü yapmak istediğini aktardı.

ABD Başkanı Biden, Kovid-19’dan ekonomiye, iklim krizinden dış politikaya birçok alanda beraber “inanılmaz bir ilerleme” kaydettikleri Klain’ın yerine benzer kapasiteye sahip birinin getirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda eski Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Zients’ın yeni Özel Kalem Müdürü olacağını açıklayan Biden, Zients’ı eski Başkan Barack Obama dönemindeki görevlerinden tanıdığını ifade etti.

Klain’a katkılarından ötürü teşekkür eden Biden, Zients’ın da Beyaz Saray ekibini “akıllı ve istikrarlı” şekilde yöneteceğinden emin olduğunu kaydetti.

Başkan Biden, görev değişiminin resmi olarak gelecek hafta yapılacağını bildirdi.

JEFF ZIENTS

Hükümette ve özel sektörde çok önemli yönetim uzmanlıkları bulunduğu değerlendirilen Zients, eski Başkan Barack Obama yönetimi sırasında Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü ve Yönetim ve Bütçe Ofisinin müdür vekili olarak görev yapmıştı.

Jeff Zients, Biden döneminde de Beyaz Saray'da salgınla mücadele ekibine liderlik yaptıktan sonra nisan 2022’de bu pozisyonundan ayrılmış ancak Ron Klain’in isteği üzerine Beyaz Saray’da siyasi araştırmalar ve planlama gibi alanlarda düşük profilde çalışmaya devam etmişti.

Biden’ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yapan Klain'in ise uzun zamandır mevcut görevini bırakmayı düşündüğü haberlere yansımıştı. (AA)

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