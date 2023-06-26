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Bilardo salonuna silahlı baskın: 11 ölü ve çok sayıda yaralı var

Honduras'taki bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
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Bilardo salonuna silahlı baskın: 11 ölü ve çok sayıda yaralı var

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın kuzeyinde, bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Bölge basınında çıkan habere göre, Cortes eyaletine bağlı Choloma kentindeki bir bilardo salonuna silahlı kişiler baskın yaptı.

Etrafa rastgele ateş açan silahlı kişiler, biri kadın 11 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, etrafı güvenlik çemberine aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

Honduras’ta en son 20 Haziran’da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkum öldürülmüştü. (AA)

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