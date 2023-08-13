Binlerce asker mafya babasını cezaevinden böyle nakletti

Son dönemde şiddetin giderek arttığı Ekvador'da geçen hafta suikasta kurban giden cumhurbaşkanı adayı Fernando Villavicencio'yu daha önce tehdit eden "Fito" lakaplı mafya babası sabah cezaevine düzenlenen baskınla nakil edildi.

Sozcu.com.tr

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Gelecek hafta seçimlere hazırlanan Ekvador’da önceki gün cumhurbaşkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikasta kurban gitmesi sonrasında ülkede devam eden kaos büyüyor…

Villavicencio’nun ölümünden önce ünlü cumhurbaşkanı adayını tehdit eden Fito lakaplı mafya babası Jose Adolfo Macias dün düzenlenen baskın ve dev operasyon ile tutulduğu cezaevinden yüksek güvenlikli koğuşa nakledildi. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyona yüzlerce polis ve asker katıldı.

Uluslararası haber ajanslarının paylaştığı görüntülerde Los Choneros isimli suç örgütünün lideri Fito’ya 4 bin ağır silahlı polis ve asker eşlik etti. Görüntülerde saçı ve sakalı birbirine karışmış iç çamaşırlı Fito götürülürken Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso da, “Fito, 150 kişinin kaldığı yüksek güvenlikli hapishane olan La Roca’ya nakledildi” dedi.

Fito’nun alındığı cezaevinin en az bir bloğunu kontrol ettiği de tahmin ediliyor. Öldürülmeden bir hafta önce açıklama yapan Villavicencio, Fito’nun kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Villavicencio, uyuşturucu tacirleri ve suç örgütlerine savaş açmıştı.

Olayla ilgili olarak 6 Kolombiyalı gözaltına alınırken bir kişi de öldürülmüştü.

Organize suç, uyuştucu kaçakçılığı ve cinayet suçlarından 34 yıl hapis cezası verilen Fito, hapishanede tutuluyor. Ekvador’da cezaevleri uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunun merkezi haline geldi.

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