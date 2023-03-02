Binlerce depremzede kolay vizeyle Avrupa yolunda

Avrupa'nın getirdiği kolay vize uygulaması sonrası depremzedelerin Avrupa'ya göçü başladı. Sayının bir kaç hafta içinde 10 binlere ulaşması bekleniyor. Peki Avrupa'ya gitmek için hangi şartlar aranıyor. İşte detaylar..

Ali GÜLEN

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Türkiye'de 11 ili vuran deprem felaketinden sonra, depremzedelere kolay vize kararı alan Avrupa ülkeleri ilk mağdurları almaya başladı.

Almanya'ya gelen depremzede sayısı 600'ü aştı. İsviçre, Belçika, Hollanda aynı şekilde kolay vize ile depremzedeleri alırken, toplam sayının 1000'i geçtiği görüldü.

Depremzedelere ilk olarak 3 aylık (90 gün) vize verilirken, sayının bir kaç hafta içinde 10 binleri aşması bekleniyor. Mağdurlar ve Avrupa'daki yakınları ise bu sürenin en az altı ay olması gerektiğini söylüyor.

AVRUPA'DA DAVETİYE KUYRUKLARI

Depremzedelerin Avrupa’ya gitmesi için en önemli şart ‘Birinci ya da ikinci derecede yakınlarının onları Avrupa'ya davet etmesi’ olarak açıklanmıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, davetiye çıkarmak için Göç İdaresi Merkezi'ne yığıldı. Çeşitli kentlerde ek personeller görevlendirildi.

Ülkelere göre ufak farklılıklar olsa da, Türkiye'de deprem mağduru olanlar, Avrupa'daki yakınlarının yanına şu şekilde gelebiliyor;

DAVETİYE VE GARANTİ

Deprem mağduru olan anne- baba, kardeş gibi birinci ve ikinci derece yakınlarını getirmek isteyenler, bir davet formu dolduracak; ayrıca gelecek kişilerin geçimini sağladığını garanti edecek. Yani gelecek kişiler, Avrupa ekonomisine yük olmayacak, yardım almayacak.

ALMAN VATANDAŞI VEYA OTURUM

Davet eden kişinin Alman vatantaşı olması ya da sürekli oturma iznine sahip olması gerekiyor. Sınırlı- süreli oturma izni olanlar, yakınlarını getiremeyecek. Ayrıca, getiren kişinin gelirinin, gelenlerin masraflarını karşılayacak düzeyde olması da şart.

HANGİ ÜLKE NE YAPIYOR?

Almanya Türkiye'deki temsilciliklerine ek personel görevlendirdi. Depremzedelere öncelik tanınacak ve ayrıca mobil vize merkezleri oluşturuluyor. İsviçre Göç Sekreterliği (SEM), vize sürecini hızlandırmak için ek personel gönderdi. SEM'e geçen hafta 603 başvuru geldi. Sayı bu hafta daha da arttı. Hollanda, öncelikli vize başvurusu hakkı tanırken, Belçika da hızlı işlem için gerekli adımları attı.

DEPREMZEDELER NE YAPACAK?

Yakınları tarafından Avrupa daveti alan depremzedenin de bazı belgeleri hazır etmesi gerekiyor. Öncelikle depremde kaybolan belgelerini (pasaport, kimlik) hızlı bir şekilde çıkarmalı. Ayrıca, depremde nerede olduğunu kanıtlayan ayrıntılı ikamet ve vukuatlı nüfus kayıt örneği hazırlanacak. Vukuatlı nüfus kayıt örneği ile akrabalık derecesi belirleniyor.

TOPLANACAK DİĞER BELGELER

Depremzede bu ana belgelerin yanı sıra, seyahat sağlık sigortası, biyometrik fotoğraf, neden acilen gitmesi gerektiğini belirten bir mektup ya da yazı, gidecek kişi reşit değilse yasal temsilcilerinin onayı ya da geçici velayet belgesini hazır etmeli. Davetiyenin orijinali ile birlikte Almanya için başvuru iDATA'ya yapılacak. Diğer ülkelerin temsilciliklerine başvurmak gerekiyor.

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