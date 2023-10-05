Binlerce kişi öldü! BM’den yardım çağrısı geldi

Birleşmiş Milletler (BM) binlerce kişinin öldüğü Libya'daki sel felaketi sonrası yardım çağrısında bulundu.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

42 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Yeni yapılan bir değerlendirmeye göre selin ardından bölge halkının acilen konaklama, koruma, su ve hijyen malzemeleri ile sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, halihazırda 42 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

OKULLAR KAPALI

Açıklamada, söz konusu kişilerin nakit yardımına da ihtiyaç duyduğu belirtilirken, yaklaşık 100 okulun da hala kapalı olduğu belirtildi.

“GÜVENİLİR FONLAMAYA ,HTİYAÇ VAR”

BM ve ortaklarının sel bölgesinde 125 binden fazla kişiye ulaştığı bildirilen açıklamada, “Bu yardımları sürdürebilmemiz için güvenilir fonlamaya ihtiyacımız var. Libya için acil yardım çağrısının sadece üçte biri fonlanmış durumda.” ifadesi kullanıldı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel Fırtınası” Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

OCHA tarafından 2 Ekim’de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. (AA)

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