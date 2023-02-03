BioNTech’ten Almanya’da yeni üretim tesisi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Marburg'daki fabrikasında mRNA tabanlı aşıların önemi bileşeni olan plazmid DNA’nın üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını duyurdu.

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BioNTech’ten yapılan açıklamada, inşaatı tamamlanan tesise 40 milyon euro yatırım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kanser ve bulaşıcı hastalıklara yönelik mRNA bazlı ilaçları için ihtiyaç duyulan plazmit DNA bileşenlerinin çoğunun bu tesiste üretileceği aktarıldı.

BAŞBAKANDAN YARDIM SÖZÜ

Frankfurt’un yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Marburg’daki tesisi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech'in söz konusu yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Scholz, “Tıbbi biyoteknoloji, 21. yüzyılın kilit teknolojisidir. Kovid-19 salgını Almanya’nın inovasyon ve ilaç üretimi yeri olma yeteneğini kanıtladı. Almanya ve Avrupa, yerel değer zincirleri oluşturarak daha esnek hale geliyor. BioNTech’in bu yatırımı çok iyi haber. Buranın gerçekten gelecek olduğunu görebilir ve hissedebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Almanya’nın biyoteknoloji şirketlerinin bu tür fabrikaları daha hızlı açmasına, yeni tedaviler geliştirmesine ve geliştirdikleri ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Scholz, araştırma amacıyla verilere daha iyi erişim sağlamak da dahil olmak üzere sağlık şirketleri için yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağının sözünü verdi.

Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Marburg tesisini merkezi İsviçre’de bulunan ilaç şirketi Novartis’ten 2020'de satın almıştı. (AA)

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