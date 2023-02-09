BioNTech’ten Türkiye ve Suriye’ye deprem yardımı

BioNTech, Türkiye ve Suriyeyi vuran depremler nedeniyle insani yardıma katkıda bulunmak amacıyla Aktionsbündnis Katastrophenhilfe afet yardım kuruluşuna ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Almanya'daki ortağı olan UNO-Flüchtlingshilfe'a toplamda 1 milyon Euro bağışta bulunacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Pfizer ile birlikte corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech’ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye’yi vuran depremler nedeniyle kar amacı gütmeyen Aktionsbündnis Katastrophenhilfe (Afet Yardımı için Eylem İttifakı) kuruluşuna 500 bin Euro bağışlanarak iki ülkedeki insani yardıma katkıda bulunulacağı açıklandı. Ayrıca, UNHCR’nin Almanya’daki ortağı olan UNO-Flüchtlingshilfe’a da 500 bin Euro bağışlanacağı belirtildi.

Açıklamada, BioNTech CEO’su ve Kurucu Ortağı Prof. Uğur Şahin, “BioNTech olarak Türkiye ve Suriye’yi vuran depremler sonucunda çok sayıda trajik can kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna’daki insani durum da vahim olmaya devam ediyor. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte. İlk müdahale ekiplerine ve hayat kurtarmak ve etkilenen insanları desteklemek için sürekli çalışan kişilere minnettarız. Türk çalışanlarımız açısından da durumu yakından takip etmeye ve ihtiyaç halinde bireysel yardım sunmaya devam ediyoruz. Bu özel durumlarda gönüllü olarak destek olan ve bağış kampanyalarında yer alan çalışma arkadaşlarımıza da tüm yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum”dedi.

UNO-Flüchtlingshilfeın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şirkete yardımları için teşekkür edilerek, “Bunun gibi büyük bir yardımla, depremden etkilenen insanlara sıcak tutan giysi ve battaniye yardımı yaparak UNHCR’nin Suriye ve Türkiye’deki acil durum eylemlerine destek olabiliriz” ifadeleri kullanıldı.

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