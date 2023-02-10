Bir AP milletvekili daha yolsuzluktan gözaltına alındı

Belçika'daki yolsuzluk soruşturmasında AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Belçika’da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında AP’nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella gözaltına alındı.

Brüksel savcılığı, AP’de geçen hafta yapılan oylamayla dokunulmazlığı kaldırılan Tarabella’nın Belçika polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca Liege kentindeki bir bankada Tarabella’ya ait olduğu belirtilen kasanın da açıldığı, bazı ofislerde de aramalar yapıldığı bildirildi.

Yabancı devletlerin AP’de çıkarlarını savunma karşılığında rüşvet almakla suçlanan Belçikalı milletvekilinin soruşturma hakiminin karşısına çıkarılması bekleniyor.

Aralık ayında soruşturmanın başladığı günlerde Tarabella’nın evinde de arama yapılmış, aramadan sonuç elde edilememişti. Tarabella, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve itirafçı olan eski AP milletvekili İtalyan Antonio Panzeri tarafından yaklaşık 140 bin avro rüşvet almakla suçlanmıştı.

AVRUPA’YI SARSAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, Aralık 2022’de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP’de asistan olarak çalışan Kaili’nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakıldı.

Giorgi’nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella’nın Panzeri’den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.

Bu kişilerin, AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti. Daha sonraki haberlerde Fas’ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas’ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun’un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü. (AA)

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