Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Türkiye depremi krizi çıktı

Uluslararası kamuoyu merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremler sonrasında yaşananları endişeyle izlerken Birleşmiş Milletler'de de bir kriz ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Kahramanmaraş ve çevresinde arka arkaya gelen depremlerle sarsılırken, Birleşmiş Milletler’de de yeni bir kriz kapıda…

Depremler Türkiye ile birlikte birçok ülkede hissedilirken en çok yıkımın olduğu bölgelerden biri de Suriye oldu. Suriye’de özellikle muhaliflerin kontrolünde olan ve Türkiye sınırına yakın noktalarda yıkımın boyutu her geçen gün artarken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gelecek hafta “Birleşmiş Milletler’in yardımlarının Suriye’nin kuzeybatısındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmesi” oylanacak.

Suriye’ye Türkiye’den birden fazla sınır kapısının açılması talevbiyle yapılacak oylama ise henüz yapılmadan kriz yarattı… Suriye’de 10 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta Şam yönetimini destekleyen ve muhaliflere karşı olduğunu her fırsatta belirten Rusya, oylamada bu öneriye itiraz edeceğini duyurdu.

“RAHATSIZLIK YARATIYOR”

Türkiye ve Suriye’de ölü sayısı 23 bini geçerken Birleşmiş Milletler’in çok yavaş hareket etmesi ve acilen gerekli yardımların ulaştırılmasında beklenen hamlelerin yapılmaması ise tepki çekti. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bazı diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hamlelerinin de yavaş kaldığını söyledi.

İsmini açıklamadan Reuters’a konuşan bir BM diplomatı, “Bu konuda ayak sürmeleri rahatsızlık yaratıyor. Genel Sekreter yeni sınırların açılmasını istediğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi bunu yapmalı” dedi. 2014 yılından beri Birleşmiş Milletler Suriye’nin kuzeybatısına Türkiye üzerinden yardım gönderebiliyor. Fakat BMGK’nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye’den sadece tek bir sınır kapısı kullanılabiliyor.

Suriye hükümeti, 12 yıldır devam eden savaşta muhaliflerin kontrolündeki bir bölgeye gönderilecek yardımların “toprak bütünlüğünün ihlali” olarak yorumlarken Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dimitri Polyanski ise dün yaptığı açıklamada, “Tek bir sınır kapısının kullanılması yeterli” demişti.

“RAPOR SONRASINDA KARAR VERİLİR”

Bölgede bulunan BM’nin üst düzey isimlerinden Martin Griffiths’in bölgede olduğunu ve onun vereceği rapor doğrultusunda ise oylamanın yapılabileceği belirtildi.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan kıdemli bir BM diplomatı ise, “Yaşamları kurtarmak için çok önemli olan bir ya da daha fazla sınır kapısının açılmasını isteyeceğiz. Bazı üye ülkelerin Martin Griffiths’in gözlem ve açıklamaları ile karar vereceğini düşünüyoruz. Bu işimizi kolaylaştıracaktır” dedi.

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