Birleşmiş Milletler’den Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye için insani yardım fonlarının çok düşük olduğuna dikkati çekerek, çabaların artırılmasını talep etti.

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BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’deki genel ve insani durum ele alındı. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’de siyasi sürecin “bloke edildiğini” ve çatışma sürdüğü müddetçe ülkenin ekonomik durumunu düzeltmesinin mümkün olmayacağına işaret etti.

Pedersen, aynı şekilde çatışma devam ettikçe yerinden edilenler, tutuklular, kayıp ve kaçırılan kişiler, insan hakları ihlalleri ve terör gibi sorunların da çözülemeyeceğinin altını çizdi.

BM ve ortaklarının sınır ötesi yardımlarını sürdürmesinin kilit öneme sahip olduğunu belirten Pedersen, bu çerçevede BM’nin operasyonel bağımsızlığı ve tüm taraflarla irtibatın sürmesi gerektiğini ifade etti.

Pedersen, “Fonların hiç olmadığı kadar azaldığı bu dönemde çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız.” çağrısında bulunarak Suriye için insani yardım planının sadece yüzde 25, bölgesel mülteci ve direnç fonunun ise sadece yüzde 10 fonlandığına dikkati çekti. (AA)

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