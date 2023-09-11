Bitcoin dolu harici belleği yanlışlıkla çöpe attı: 5.3 milyar TL’lik sanal parayı kaybetti

Sanal para yatırımı yapan bir adamın başına gelen talihsiz olay gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Galler’in Newport kentinde yaşayan James Howells, bütün servetini ufak bir hata yüzünden kaybetti…

Kriptopara yatırımcısı olan ve Bitcoin sahibi olan Howells’ın eski sevgilisi 2013 yılında yanlışlıkla içinde binlerce Bitcoin olan bir harici belleği çöpe atınca bütün serveti yok oldu.

Howells, şu anki değeri 5.3 milyar TL olan Bitcoin hesabına geri ulaşmak için harici belleği bulmak zorunda olduğunu söyleyerek Newport’un atık merkezinde incelemelerde yapmak istemesi ise yeni bir kriz yarattı. Talihsiz adamın çöp merkezinde inceleme yapmak istemesine şehir yönetimi karşı çıktı.

“ŞEHRİME YATIRIM YAPACAĞIM”

Güvenlik sebebiyle adamın çöplerin depolandığı atık merkezinde kazı ve inceleme yapmasına izin verilmezken adam yasal süreç başlattı. 10 yıldır devam eden hukuki süreçte bir sonuca varılamazken 38 yaşındaki adam yerel medyaya konuştu.

Howells, “Bana izin vermeleri gerekiyor. Ben ilk Bitcoin alanlardanım. 2009 yılında satın almıştım ve o zamandan beri biriktirdim. Ben buradan gelecek parayı tekrar Newport’a yatırım olarak ödeyecektim. Harici belleğimi bulabilirsem bu para ile şehre yatırım yapacağım. Newport’u kriptoparanın merkezi haline getirmek istiyorum” dedi.

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