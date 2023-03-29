Blinken, Afganistan ile ilgili ifade vermeye çağırıldı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden önce bu ülkede görev yapan Amerikan diplomatları tarafından "durumun kötüye gittiğini" anlatan gizli bilgilendirme notuyla ilgili Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ifade vermeye çağırdı.

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Joe Biden yönetiminin Afganistan’dan çekilme sürecini soruşturan Komite Başkanı McCaul, Blinken’dan, Temmuz 2021’de Afganistan’da görevli diplomatlarca Dışişleri Bakanlığına gönderilen ve Afganistan’daki durumun hızla kötüleştiğine dikkati çeken gizli belgeyle ilgili Komiteyi bilgilendirmesini talep etti.

McCaul, “bu kritik belgeyi görebilmek için çok sayıda iyi niyetli girişimde bulunduklarını” aktararak, Blinken’ın bu çağrılara yanıt vermeyi reddetmesi nedeniyle Komite Başkanı olarak Dışişleri Bakanı’nı ifade vermeye çağırmak zorunda kaldığını söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Amerikan halkının bu bilgileri bilmesi gerektiği görüşünü savunan McCaul, daha önceden düzenlenen Meclis oturumunda da “Ağustos 2021’de Kabil’de gelişen kaosun ortasında ABD Dışişleri Bakanlığı neredeyse işe yaramaz durumdaydı.” ifadesini kullanmıştı.

Amerikan basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta Komiteye söz konusu belgenin içeriği hakkında bilgi vermek için bir oturuma katılabileceklerini bildirmişti.

ABD’nin, 7 Ekim 2001’de başlayan Afganistan’daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021’de askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona ermişti.

Afganistan’dan geri çekilme sürecinde yaşananlar ve ABD ile işbirliği yapan Afganların geride bırakılması, Amerikan kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. (AA)

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