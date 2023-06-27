Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile iki ülke arasındaki barış görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldiği bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken’ın, “barış görüşmeleri çerçevesinde” Washington’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ı ağırladığını belirtti.

Miller, “ABD, Güney Kafkasya bölgesi için barışçıl bir gelecek peşinde koşmaya devam ederken, bu hafta müzakereleri kolaylaştırmak üzere Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayram’ı ağırlamaktan memnuniyet duyuyor.” dedi.

“YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Blinken’ın her iki bakanla önce ayrı ayrı bir araya geldiğini, daha sonra üçlü bir toplantı ile barış görüşmelerine devam edildiği bilgisini paylaşan Miller, “Blinken her iki toplantıda da doğrudan diyaloğun, sorunları çözmede kalıcı ve onurlu bir barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu vurguladı.” ifadesini kullandı.

Miller, ABD’nin, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış sürecine verimli şekilde dahil olma yönündeki son çabalarından “cesaret aldığını” ve bu ivmenin geliştirilmesi için ülke olarak “ellerinden gelen her şekilde yardım etmeye devam edeceklerini” vurguladı.

Sözcü Miller, bugün, Ulusal Dış İlişkiler Eğitim Merkezinde ilki gerçekleşen görüşmelerin perşembeye kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. (AA)

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