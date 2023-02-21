Blinken’la görüşen Yunanistan Başbakanı: Türklerle bağımız kopmaz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’deki depremlere değinerek “Önemli siyasi farklarımız olabilir ama halklarımız arasındaki bağ kopmaz” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından dün gittiği Yunanistan'da Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşmede gündemde, Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan depremler de vardı. Gergin ilişkilere rağmen depremler sonrası Türkiye'ye desteğe koşan Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Blinken'la görüşmesinde Türkiye'ye de değindi.

Blinken'la bölgesel konuları da konuşacaklarını kaydeden Miçotakis, “Türkiye'den geldiniz. Komşumuzu vuran insani felaketten dolayı hepimiz çok üzgünüz” ifadelerini kullandı. Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti:

“Biz yardım için kurtarma ekiplerini gönderen ilk ülkeydik. Bu korkunç felaketin halklarımız arasında derin bir bağ olduğunu kanıtladığını düşünüyorum. Önemli siyasi farklarımız olabilir ama halklarımız arasındaki bağ kopmaz. Umarım bu ilişkilerimizi geliştirmek için bir fırsat olacak ve bunun Doğu Akdeniz'de istikrara fayda sağlayacağına inanıyorum.”

Blinken da Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteği ve Doğu Akdeniz'deki istikrara katkısından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye destekleri için de Yunanistan'a teşekkür etti.

Blinken’ın bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras ile görüşmesi bekleniyor.

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