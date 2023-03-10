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Bloomberg Türkiye’deki seçimleri analiz etti: Altılı Masa ve Erdoğan hakkında çarpıcı yorum

6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan depremler sonrasında seçim atmosferine girilirken ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'den dikkat çekici bir analiz geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:06 - 10 Mart 2023 Güncellenme:
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Bloomberg Türkiye’deki seçimleri analiz etti: Altılı Masa ve Erdoğan hakkında çarpıcı yorum

Türkiye ve Suriye’de on binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrasında seçim atmosferine girildi… Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı’nın bu haftanın başında cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi ve cumhurbaşkanı yardımcılığında da ittifaktaki diğer parti başkanları ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gösterilmesi sonrasında kulisler hareketlendi.

Millet İttifakı, Pazartesi günü ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmişti.

Uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’deki gelişmelerle ilgili kapsamlı analizler yapmaya başladı. Bloomberg, “Erdoğan, 20 yıllık iktidarındaki en zorlu seçim kampanyasını başlatıyor” başlığını verdiği haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce olmadığı kadar geniş olan muhalefet ittifakı karşısında kariyerinin en zorlu seçim kampanyasını başlatacak” denildi.

“İMAMOĞLU VE YAVAŞ KADAR POPÜLER DEĞİL AMA…”

Seçim tarihinin 18 Haziran’dan 14 Mayıs’a çekildiği belirtilirken, “69 yaşındaki Erdoğan, 2018’deki başkanlık sistemine geçildikten sonra baskısını artıran bir liderliğe geçti. Rakipleri bir strateji üzerinde nadiren koordine olurken, bu sefer altı partili blok cumhurbaşkanı adayı olarak ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçti” yorumuna yer verdi.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapma kararı alındığını duyurdu.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun başarısına da dikkat çekildi. “2019’daki yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu, partisi CHP’yi Erdoğan’ın AKP’si karşısında zafere taşıyarak Türkiye’nin büyük şehirlerini kazandı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu ya da Yavaş kadar popüler değil fakat onları cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçme kararı alarak desteğini artırdı” yorumu yapıldı.

“YOKSULLARDAN OY KAYBETTİ”

Erdoğan’ın muhalefetin karar vermedeki sorunlarına dikkat çektiği ve bunun da istikrarsızlığa sebep olacağı savını kullanacağını belirten Bloomberg, “Erdoğan Türkiye’nin en popüler siyasetçisi olsa da ülkedeki 20 yılın en büyük ekonomik kriziyle birlikte partisi yoksullardan ki bu grup genelde onu en çok destekleyenler, oy kaybetti” yorumuna yer verdi.

14 Mayıs tarihinin okulların tatile girmesi ve Hac ziyaretine denk gelmemesini sağlayacağı ve böylelikle oylara katılım oranının da artmasının beklendiği kaydedildi. Haberde, üniversite öğrencilerinin genelde muhalefete oy verdiği de belirtildi.

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