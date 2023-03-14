Bloomberg’den AKP’nin HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi ittifakı ile ilgili dikkat çeken yorum

Türkiye seçim atmosferine girerken, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah partilerinin Cumhur İttifakı'na katılmaları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu... Bloomberg'deki analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP ile ilgili dikkat çekici yorumlar yapıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen ülke seçim atmosferine girdi…

Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı’nın geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi ve ittifaktaki parti liderleri ile birlikte Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun da cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceğinin açıklanmasından sonra seçim yarışı da kızıştı.

Birçok uluslararası medya kuruluşu Türkiye’deki son gelişmeleri ve siyasilerin açıklamalarını anbean takip ederken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg dikkat çekici bir haber yayınladı.

“ERDOĞAN’IN İHTİYACI OLABİLİR”

AKP’nin HÜDA-PAR ve Yeniden Refah partileriyle ittifak kurmasını okurlarına duyuran Bloomberg, “Erdoğan, seçim ittifakını kuvvetlendirmek için İslamcı cepheye bakıyor” başlığını kullandı. AKP’nin her iki partiyle de görüştüğüne dikkat çekilirken, “Erdoğan 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde en geniş kapsamlı muhalefet koalisyonuyla karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük ve köşede kalmış İslamcı partilerin desteğini arıyor ve muhafazakar tabanını genişletmeye çalışarak seküler muhalefet ile din ve kadın hakları üzerinden kültürel çatışma riskini alıyor” denildi.

Bloomberg’deki haberde, “Erdoğan en geniş kapsamlı ve laik cumhuriyet değerlerini benimseyen, kadına ve LGBTQ topluluklara şiddeti eleştiren muhalefet bloğunu 14 Mayıs’ta yenmek için onların oylarına ihtiyacı olabilir” denildi. Öte yandan 2021 yılında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden de çıktığı hatırlatıldı.

İlginizi Çekebilir Wall Street Journal'dan deprem, seçim ve muhalefet analizi: Erdoğan için bir test

İlginizi Çekebilir Reuters: Anketler Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun gerisinde olduğunu gösteriyor

İlginizi Çekebilir Reuters depremzedelerle görüştü: Erdoğan'a bağlılığı gözden geçiriyorlar

İlginizi Çekebilir Reuters: Millet İttifakı kazanırsa ekonominin patronları belli

İlginizi Çekebilir AKP'nin 2 partiyle yaptığı ittifak görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı