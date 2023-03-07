Bloomberg’den çarpıcı seçim analizi: Erdoğan, depremzedelere hesap vermeli

Türkiye’de deprem felaketinin yarattığı yıkım ve seçim öncesi patlak veren tartışmalar dünya basını tarafından yakından takip edilirken Bloomberg de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden bir ay geçerken dünya medyası depremler sonrası yaşanan tartışmaları sayfalarına taşımaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg haber ajansında yayınlanan analizde, “Erdoğan deprem kurbanlarına bir açıklama borçlu” başlığı dikkat çekti. Bloomberg editörleri tarafından kaleme alınan analizde, 14 Mayıs'ta seçime gidileceği sözü veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin depreme verdiği yanıt nedeniyle dürüstçe hesap vermesi gerektiği yorumu yer aldı.

‘FAZLA ALINGAN OLAN ERDOĞAN…’

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin, halihazırda ekonomik krizle boğuşan Türkiye'ye büyük maddi yük getireceğine dikkat çeken Bloomberg, hükümetin krizi yönetme sürecinin güven vermediğini ve kurbanlara çok yavaş ulaşıldığını kaydetti. Erdoğan'ın ise hükümet müdahalesini eleştirenleri gözaltına alarak, sosyal medyaya ulaşımı engelleyerek ve kendisini suçlayanları tehdit ederek sorunu da da büyüttüğü belirtilen yazıda, “iyi zamanlarda bile fazla alıngan biri olan Erdoğan'ın bu dönemde eleştirilere karşı özellikle hassas durumda olduğu” değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'de yıllardır süren yandaşlığın ve yolsuzluğun kurumların içini boşalttığını ifade eden Bloomberg, bu durumun deprem öncesi denetimi ve deprem sonrası müdahaleyi zayıflattığını belirterek “Türkiye'de hükümet kurumları birbirine güvenmezse başkaları onlara neden güvensin?” sorusunu yöneltti.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZRÜ YAYINLANMALI’

“İmajı yara alan Erdoğan'ın deprem bölgelerini hızla inşa etme sözü verdiğini ancak bunun da pek güven verici bir yaklaşım olmadığını” yazan Bloomberg, şu ifadeleri kullandı:

“Daha mantıklı yaklaşım öncelikle inşaat şirketlerinin kuralları görmezden gelmesine yol açan ihmallerde bulunanları sorumlu tutmak olmalı. Başarısız olan hükümet kurumlarını belirleyip reformdan geçirmek için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var. Erdoğan, devletin yeniden inşa çalışmalarını takip etmek ve fonların adil olarak dağıtılmasını ve rüşveti en aza indirmek için bağımsız sivil toplum örgütlerine davet göndermeli. Yeniden inşa onayları STK ve medya denetimine açık olmalı. Erdoğan'ın yıkılan bazı binaları geçmişte övmesi ve inşaatçılara af sağlaması nedeniyle, bir cumhurbaşkanlığı özrü de yayınlanmalı.”

Analizde, “popülist liderlerin zayıf görünmekten korktukları için genelde hataları kabul etmeye isteksiz olduğu, ancak Erdoğan'ın hataları inkar edemeyeceğini fark etmesi gerektiği” ifade edilerek “Seçmen onu başarısızlıklarından dolayı yine de bağışlayabilir ama önce hatalarını kabul etmesi gerek” denildi.

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