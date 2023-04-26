Bloomberg’den Erdoğan ve seçim analizi: En büyük sorunu…

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan'ın en büyük sorunu" başlığını kullanarak dikkat çekici ve kapsamlı bir makale yayınladı.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala, uluslararası kamuoyu dikkatli bir şekilde ülkede yaşananları takip ederek, analizler yapmaya devam ediyor…

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de bugün kapsamlı bir analiz/haber yayınladı. Haberde, “Erdoğan’a en sadık takipçileri, seçimler yaklaşırken sadakatlerini sorguluyor” başlığı kullanılırken bunu “Erdoğan’ın en büyük sorunu” olarak tanımladı.

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında bölgeye yapılan yardımların gecikmesinin deprem bölgelerinde büyük bir öfke yarattığına dikkat çekilirken, “Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin muhafazakar ve kırsal güneydoğu bölgesinde siyasi olarak dokunulmazdı. 2018’deki seçimlerde sandıkların 3’te 2’sinden Erdoğan çıkmıştı. İslami kökenlerine dikkat çeken Erdoğan bölgedeki muhafazakar seçmene ses ve ucuz kredi verdi” yorumu yapıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve 3.5 milyondan fazla insanın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı depremlerden sonra insanların devletten yardım istediği ve Erdoğan hükümetinin ise bu trajediye yanıt vermekte zorlandığı hatırlatıldı.

“İLK KEZ GERÇEKÇİ OLARAK…”

Makalede, “Seçime 3 haftadan kısa bir süre kalırken, deprem sonrası güçlü bir müdahale ve yardım hareketinin olmaması, ülke genelinde gıda fiyatlarının ve kiralık fiyatlarının fırlaması Erdoğan’ı 30 yıllık kariyerinin en zor seçimiyle yüz yüze bırakıyor. İlk kez, gerçekçi olarak seçimi ya da parlamentoda çoğunluğu kaybedebilir” denildi.

Bloomberg, deprem bölgesine giderek bölgede yaşananları da aktardı. “İnşaat makineleri şehir merkezlerinden enkazları taşımaya devam ederken yakınlarını, evlerini ve işlerini kaybedenler halen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği ‘yüzyılın felaketi’ne hükümetin geç yardım etmesine öfkeli” ifadeleri kullanıldı. Uzun yıllar AKP’ye oy veren ve depremden sonra 5 çocuğuyla birlikte çadırda yaşayan Yüksel Uzungünder isimli vatandaş, “14 Mayıs’ta ne Erdoğan’a ne de AKP’ye oy vereceğim. Benim bütün ailem hep onları destekledi. Şimdi bize saygı duyan yeni bir hükümet istiyorum” dedi. Uzungünder, yıllarca AKP ve Erdoğan’ı desteklemelerine rağmen Erdoğan’ın kendilerini terk ettiğini düşündüğünü söyledi.

Bloomberg’in haberinde bu şekilde düşünen çok sayıda vatandaş olduğu belirtilirken Adıyaman’da yaşayan 39 yaşındaki bir başka depremzede ise depremin etkisini anlattı. Bir zirai ilaç dükkanı olan vatandaş, “Yıllarca artan akaryakıt, ilaç ve kimyasal fiyatlarının çiftçinin üzerinde yarattığı yükü gördüm. Geçmişte hep Erdoğan’a oy veriyordum fakat depremden sonra durup devletin deprem yardımına işlevsiz kaldığı büyük resmi gördüm” dedi. Vatandaş, “Hükümet deprem bölgesinin her noktasına yardım göndermekte başarısız oldu. Artık yeter. Tek bir adamın bütün kararları alması doğru değil” dedi.

SEÇİM SENARYOLARIBloomberg, seçimden çıkacak olası senaryoları da mercek altına aldı. Haberde, “Eğer Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır fakat parlamentoda çoğunluğu kaybederse muhalefet bloğundaki milliyetçileri ikna etmeye çalışabilir ya da ülkeyi kararnamelerle yönetebilir. Elde ettiği güç sayesinde halen etkili bir lider olabilir fakat parlamento ile yaşayabileceği gerilim istikrarsızlık yaratabilir” yorumu yapıldı. Bloomberg, seçimden çıkacak olası senaryoları da mercek altına aldı. Haberde, “Eğer Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır fakat parlamentoda çoğunluğu kaybederse muhalefet bloğundaki milliyetçileri ikna etmeye çalışabilir ya da ülkeyi kararnamelerle yönetebilir. Elde ettiği güç sayesinde halen etkili bir lider olabilir fakat parlamento ile yaşayabileceği gerilim istikrarsızlık yaratabilir” yorumu yapıldı. Genç seçmenin bu seçimlerde büyük bir etki yaratacağına da dikkat çekilirken, “61 seçmenden 5 milyondan fazlası ilk kez oy verecek. Ne olursa olsun çıkacak sonuç yeni seçmenin etkisiyle alınacak” yorumu da yapıldı.

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