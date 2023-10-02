BM açıkladı: Karabağ’da Ermeni sivillere şiddet uygulanmadı
Birleşmiş Milletler (BM) Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Karabağ’da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bıraktı. Bölgedeki Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu.
Yaklaşık 30 yıldır bölgeye giremeyen Birleşmiş Milletler Karabağ'a bir heyet gönderdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, heyetin ziyareti hakkında bilgi verdi.
Heyetin bölgedeki insani durum ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştığını aktaran Dujarric, heyette aralarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) temsilciler bulunduğunu kaydetti.
Dujarric, heyetin, Laçın’daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirterek “Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi” ifadelerini kullandı.
Hastaneler, okullar, evler, dini ve kültürel merkezlerin hedef alınmadığını ve Azerbaycan hükümetinin sağlık hizmetini tekrar kesintisiz yürütmek için çalışmalar başlattığını ifade eden Dujarric, tarım alanları ve hayvanlara da zarar verilmediğinin görüldüğünü kaydetti.
Dujarric, heyetin bölgedeki Ermeni toplumun temsilcileriyle de bir araya geldiğini aktardı. (AA)