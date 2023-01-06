BM, dünyada afetlere en açık bölgeyi açıkladı

BM, Asya-Pasifik bölgesini "doğal afetlere en açık alan" olarak tanımladı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP), Asya-Pasifik bölgesini dünya genelinde “doğal afetlere en açık alan” olarak tanımladı.

Minute Mirror’ın haberine göre, UNESCAP’ın yayımladığı “2022: Felaketlerin üst üste geldiği ve katlandığı yıl” adlı raporda, bölgede geçen yıl meydana gelen sellerin, dünya genelinde yaşanan en ölümcül doğal afetler arasında yer aldığı belirtildi.

Geçen yılın üst üste gelen bir dizi felaketin yaşandığı ve kalıcı zararlar bıraktığı bir sene olduğu aktarılan raporda, söz konusu ölümcül sellerin, dünyadaki tüm felaketlerin yüzde 74,4’ünü oluşturduğuna işaret edildi. Asya-Pasifik bölgesinin dünya genelinde “doğal afetlere en açık alan” ilan edilen raporda, bölgedeki sellerde yaşanan ölümlerin ise dünya genelindeki felaketlerde meydana gelen ölümlerin yüzde 88,4’üne tekabül ettiği ifade edildi.

SELLER, KURAKLIK, KAVURUCU SICAKLAR…

Raporda, 2022 yılının bahar aylarında yaşanan rekor düzeydeki sıcaklıkların Pakistan’daki buzulların erimesine yol açtığına yer verilerek, muson mevsimindeki olağanüstü yağışların ülkenin önemli bölümünde devasa sellere neden olduğu belirtildi.

Pakistan’ın yanı sıra Afganistan, Avustralya, Bangladeş, Hindistan ve Tayland’da da yoğun sellerin görüldüğü kaydedildi.

Çin, Kiribati ve Tuvalu’da kuraklık yaşanırken kavurucu sıcakların Hindistan, Japonya ve Pakistan’ı etkisi altına aldığı bunların yanı sıra Megi ve Nalgea tayfunlarının da Filipinler’de toprak kaymalarına yol açtığı belirtilen raporda, Afganistan, Fiji ve Endonezya’da da depremlerin meydana geldiği hatırlatıldı. (AA)

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