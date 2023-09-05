BM Genel Sekreteri Guterres’ten Suriye çıkışı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'nin kuzeydoğusunda artan şiddetten endişe duyduğu, ülkedeki "tüm şiddeti kınadığı" bildirildi.

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye’nin kuzeydoğusundaki şiddetin sivil can kaybına yol açtığına ve sivil altyapılara zarar verdiğine dikkati çeken Haq, sivillerin ve altyapıların uluslararası insani hukuk uyarınca korunması gerektiğine dikkati çekti.

Haq, sahadaki insani yardım ortaklarının, Deyrizor’da sivil can kaybının 4’ü çocuk olmak üzere 54’e yükseldiğini bildirdiğini aktardı.

Guterres’in tüm taraflara bölgesel gerginliği engellemek için itidal çağrısında bulunduğunu ifade eden Haq, “Genel Sekreter, Suriye’deki tüm şiddeti kınıyor ve taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor.” diye konuştu.

DEYRİZOR’DAKİ ÇATIŞMALAR

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG’nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos’ta başlayan çatışmalar 10’uncu gününe girdi.

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor’da PKK/YPG’ye karşı başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep’in Münbiç ilçesi kırsallarında sürüyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep’in Münbiç ilçesi kırsallarında bu kapsamda toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

Örgüt, Arap aşiretlerine karşı ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar kullanıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK-YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle “IŞİD ile mücadele” adı altında işgal ettiği Deyrizor’daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Örgüt, bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor. (AA)

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