BM: Sudan’da öldürülen 87 kişinin cesedi toplu mezarda

Birleşmiş Milletler, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından öldürülen onlarca insanın toplu mezara gömüldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından öldürülen 87 kişinin cesedinin toplu mezara gömüldüğünü bildirdi.

BM’den yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Batı Darfur’un Cuneyne kenti yakınlarında yerel halkın, aralarında Masalit kabilesi mensuplarının da olduğu 87 kişinin cesedini toplu mezara gömmeye zorlandığı kaydedildi.

Toplu mezardaki 87 kişinin, 13-21 Haziran’da Cuneyne kentinde HDK tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Öldürülen 37 kişinin cesedinin 20 Haziran’da, 50’sinin de 21 Haziran’da yaklaşık bir metre derinliğindeki toplu mezara gömüldüğü, öldürülenler arasında 7 kadın ve 7 çocuk bulunduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, HDK ve çatışmanın diğer taraflarına uluslararası hukukun gerektirdiği gibi, etnik köken de dahil ayrımda bulunmadan cesetlerin çıkarılmasına izin vermeleri ve bunu kolaylaştırmaları çağrısında bulundu.

Sivillerin öldürülmesini kınayan Türk, olayla ilgili hızlı, kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti. (AA)