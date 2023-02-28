BM Suriye Temsilcisi Pedersen: Kaynakların hızlı bir şekilde Suriye halkına ulaştırılması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, depremlerin ardından Suriye'deki en acil ihtiyacın insani yardım olduğunu belirterek, "Şimdi sınır geçişleriyle siyaset yapma zamanı değil." uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda konuştu.

Tüm taraflara insani yardıma ilişkin süreci “siyasetten arındırma” çağrısında bulunduğunu ifade eden Pedersen, Suriye halkına yardımı kısıtlayan tüm engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Pedersen, aynı zamanda çatışma ve askeri faaliyetlerin de acilen durdurulması gerektiğini belirterek, “Şimdi sınır geçişleriyle siyaset yapma zamanı değil. Kaynakların hızlı bir şekilde depremlerden etkilenen Suriye halkına ulaştırılması gerekiyor.” dedi.

Suriye rejimine yönelik depremle bağlantılı olabilecek bazı yaptırımların yardım çabalarını engellememek için ABD, İngiltere ve AB tarafından kaldırıldığını anımsatan Pedersen, bunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Pedersen, mevcut durumun Suriye’de siyasi çözümün önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, bunun “güçlü liderlik, cesur girişimler ve işbirliği ruhuyla” siyasi çözüm için bir fırsata çevrilebileceği belirtti. (AA)

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