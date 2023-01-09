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BM, Türkiye üzerinden Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, kuzeybatı Suriye'ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kullanılmasına izin veren kararı 6 ay daha uzattı.

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BM, Türkiye üzerinden Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz’a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.

BM’ye göre, 2023’te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011’den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.

BM Güvenlik Konseyinin 2014’te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. (AA)

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