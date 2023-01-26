BM: Yemen’de uzlaşı için uluslararası koordineli desteğe ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de barışla sonuçlanacak bir uzlaşı için uluslararası koordineli desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerboc ve diğer bazı Alman yetkililer ile Yemen’i görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Yemen’de tüm tarafları bir araya getirecek uluslararası destekli kalıcı bir barışın yollarını ele aldıklarını aktaran Grundberg, “Yemen’de barışla sonuçlanacak bir uzlaşı için uluslararası koordineli desteğe ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun garantör olarak Yemenlileri sükunete ve uzlaşıya davet edebileceğine dikkati çeken Grundberg, BM’nin barış, kalkınma ve insani yardım alanlarındaki çabalarına Almanya’nın verdiği destekleri takdir etti.

Grundberg, Alman yetkililerle ne zaman ve nerede görüştüğüne dair bilgi vermedi.

YEMEN’DE KRİZ

Yemen’de İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Nisan 2022’de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim’de sona ermişti. (AA)

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