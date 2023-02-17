BM’de depremlerin Türkiye ve Suriye’ye etkisi ele alındı

Birleşmiş Milletler'de (BM), Kahramanmaraş merkezli depremler, bunun Türkiye ve Suriye'ye etkileri ile BM kuruluşlarının çalışmaları ele alındı.

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BM Cenevre Ofisi’nde, Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Türkiye’deki depremzedeler için BM’nin 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatırken, bununla 5,2 milyon kişiye yardım edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Suriye için de 400 milyon dolarlık insani yardım çağrısı başlattıklarını kaydeden Laerke, banka hesaplarında şimdiye kadar 54 milyon dolar toplandığını dile getirdi.

“Şimdiye kadar (9-16 Şubat’ta) 143 insani yardım tırı kuzey sınırından Suriye’ye giriş yaptı.” diyen Laerke, bunun süreceğini ifade etti.

“SURİYE HALKI, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ULUSLARARASI DAYANIŞMAYA İHTİYAÇ DUYUYOR”

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Caroline Holt, deprem bölgelerinden temiz su ve sanitasyona ulaşımın kritik olduğunu belirterek, bu konuda verilecek desteğin önemine işaret etti.

Suriye’deki vatandaşların, 12 yıllık iç savaşın ardından oldukça savunmasız olduğuna dikkati çeken Holt, “Suriye halkı, şu anda her zamankinden daha fazla uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyuyor.” dedi.

Holt, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain’in şu anda Gaziantep’te olduğunu, öncesinde de Halep’i ziyaret ettiğini hatırlattı. (AA)

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